Ministro-chefe do GSI pede demissão após aparecer em imagens no Planalto em 8 de janeiro

Gonçalves Dias e funcionários do GSI aparecem em imagens divulgadas nesta quarta-feira (18), pela CNN, circulando entre os invasores no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Um deles conversa com os invasores e os cumprimenta. Outro funcionário do órgão entrega água mineral para os vândalos. Em nota, o Governo Federal informou que todos os vídeos do dia em questão estão nas mãos da Polícia Federal e que tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação do episódio.

Nesta quarta-feira (19) o general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

O pedido foi feito após reunião com Lula e chefes de outras pastas, no Palácio do Planalto. O general da reserva é o primeiro ministro a deixar o governo no terceiro mandato de Lula.

O pedido aconteceu após a divulgação de um vídeo, pela CNN Brasil, mostrando o ministro e funcionários do GSI circulando entre os invasores no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Um deles conversa com os invasores e os cumprimenta. Outro funcionário do órgão entrega água mineral para os vândalos.

A atuação do GSI durante os atos de 8 de janeiro, em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, é alvo de críticas.

O GSI divulgou nota para justificar a presença do chefe do órgão no Palácio do Planalto, na qual afirma que as imagens mostram a “atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto”.

"A respeito de reportagem veiculada no dia de hoje, sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF, foi possível realizar a prisão dos mesmos", explicou o GSI.

NOTA DO PLANALTO

O Governo Federal também emitiu uma nota [VEJA ABAIXO], por meio da qual informou que todos os vídeos do dia em questão estão nas mãos da Polícia Federal e que tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação do episódio.

“Nota à Imprensa

A violência terrorista que se instalou no dia 8 de janeiro contra os Três Poderes da República alcançou um governo recém-empossado, portanto, com muitas equipes ainda remanescentes da gestão anterior, inclusive no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que foram afastados nos dias subsequentes ao episódio.

As imagens do dia 8 de janeiro estão em poder da Polícia Federal, que tem desde então investigado e realizado prisões de acordo com ordens judiciais.

No dia 17 de fevereiro, a Polícia Federal pediu autorização para investigar militares e, a partir do dia 27 de fevereiro, com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), tem realizado tais investigações, inclusive com a realização de prisões.

Dessa forma, todos os militares envolvidos no dia 8 de janeiro já estão sendo identificados e investigados no âmbito do referido inquérito. Já foram ouvidos 81 militares, inclusive do GSI.

O governo tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação do episódio.

E reafirma que todos os envolvidos em atos criminosos no dia 8 de janeiro, civis ou militares, estão sendo identificados pela Polícia Federal e apresentados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

A orientação do governo permanece a mesma: não haverá impunidade para os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro”.