A Prefeitura de Grossos deu mais um passo importante no processo de informatização da saúde local. Desta vez, as ações nesse sentido beneficiaram os agentes comunitários de saúde e de endemias, contemplados pela gestão municipal com tablets para desenvolver suas atividades.



“Essa iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que visa modernizar o trabalho dos profissionais da área a fim de garantir mais eficiência e qualidade do atendimento para a população”, comentou a prefeita Cinthia Sonale, que coordena esse programa de inovação tecnológica voltado para a atenção básica em saúde do município.



A nova ferramenta digital já está sendo utilizada por 32 trabalhadores do setor, que reconhecem as vantagens para o exercício da função trazidas pelo uso dos equipamentos. “Ainda estamos engatinhando com o uso do tablet, pois se trata de uma ferramenta nova, mesmo assim, já vimos que acelera o bom andamento do trabalho”, disse Ildegarde Oliveira, agente comunitário de saúde da cidade.



Importa ressaltar que a operacionalização desses dispositivos móveis passa por programas específicos, como o AtendSaúde e o AtendEndemias. Segundo Tiago Spaziani, operador dessas plataformas digitais responsável pela implantação do projeto em Grossos, a utilização desses recursos tecnológicos garante, entre outros benefícios, a redução de custos, o aumento da produtividade e a segurança e eficiência na geração e envio dos dados relativos à saúde municipal.