Dr. Bernardo destaca importância do Mossoró Cidade Junina para economia do RN

O deputado estadual Dr. Bernardo (PSDB) destacou na sessão plenária desta quinta-feira (20), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a importância do Mossoró Cidade Junina para a economia do Estado. O evento foi lançado pelo prefeito Allyson Bezerra (SDD) nesta mesma data durante evento realizado no Sesc, em Natal.



“Participamos hoje de importante evento do lançamento do Mossoró Cidade Junina, o maior evento de São João do RN, um dos maiores do Nordeste e do Brasil. Festa pujante com importância significativa para o turismo da região, como gerador de emprego e renda. Deixou de ser evento regional para ser nacional”, disse Dr. Bernardo.



O parlamentar destacou ainda que durante os cerca de 30 dias do Mossoró Cidade Junina, os hotéis de Mossoró e até de cidades vizinhas ficam lotados. “O Turismo é uma dádiva em momento de dificuldade financeira que o país enfrenta. Quero parabenizar a todos que fazem a Cultura de Mossoró e dizer que nosso mandato está à disposição do povo mossoroense”, completou.



Por fim, o deputado solicitou desde já a parceria do Governo do Estado com o evento, destinando reforço policial para a região e a melhoria da estrutura de saúde.