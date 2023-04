Tibau entra em nova era de desenvolvimento com lançamento do Programa Avança Tibau

Com um plano estratégico completo, o Programa Avança Tibau prevê melhorias significativas em áreas fundamentais para o desenvolvimento humano, como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, turismo, entre outras. As obras contempladas pelo programa pretendem transformar a realidade local. Entre as principais obras estão a construção do pórtico de entrada da cidade, o Mercado Público de Tibau e a instalação de mais de 500 lâmpadas de LED no Jardim de Alícia 1 e 2. Ao todo, são 17 obras iniciais que compõem o plano, todas para trazer mais conforto e bem-estar para a população.

A cidade de Tibau viveu um momento histórico nesta quarta-feira (19), com o lançamento do Programa Avança Tibau pela Prefeitura Municipal. A cerimônia foi um verdadeiro marco para a cidade, com a apresentação de projetos inovadores, maquetes eletrônicas e a presença da prefeita Lidiane Marques e diversas autoridades locais e da população em geral.



Durante o evento, a prefeita Lidiane Marques assinou duas ordens de serviço para o início imediato das obras, mostrando o compromisso da Prefeitura em fazer com que o Programa Avança Tibau seja um sucesso. Em seu discurso, a prefeita ressaltou a importância deste projeto para a cidade, afirmando que esta é uma iniciativa que visa transformar a realidade local por meio de investimentos em áreas essenciais para a população.



O Programa Avança Tibau é um passo importante para o desenvolvimento da cidade e deixa claro o compromisso da Prefeitura com a população.