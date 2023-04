Presos na operação Sentinela viram réus por integrarem organização criminosa

Sete suspeitos detidos durante as ações de combate aos ataques criminosos registrados no mês de março no Estado, viraram réus por promoverem e integrarem a organização criminosa Sindicato do Crime do RN. O grupo está entre os presos na operação Sentinela.



A maioria dos presos na operação Sentinela já tem condenação por envolvimento com tráfico de drogas, roubos, homicídios e organização criminosa. Alguns deles cumpriam pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleiras eletrônicas.



Já foi apurado que alguns dos presos na operação violaram o sistema de monitoramento eletrônico, antes e durante ataques registrados em março de 2023.



As pessoas presas na operação Sentinela são investigadas por constituírem e integrarem organização criminosa, o que tem pena prevista de reclusão de 3 a 8 anos. As penas delas, caso condenadas, podem ser aumentadas até a metade por usarem arma de fogo; agravada para as pessoas que forem identificadas como líderes sobre os demais faccionados; e ainda ampliada pela conexão com outras organizações criminosas.



Operação



A ação teve por objetivo combater a atuação da organização criminosa que promoveu atos criminosos em todo o Estado. Dos sete réus, quatro são mulheres. Todos já vinham sendo investigados desde 2020. Todas as denúncias são referentes ao crime de integrar, promover e constituir organização criminosa.



A operação Sentinela cumpriu 13 mandados de prisão e outros 26, de busca e apreensão, nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Canguaretama, Bom Jesus, Santo Antônio, Caiçara do Norte, Acari e Macau.



Com informações do G1RN