Prefeito solicita ao DER recuperação da rodovia estadual de acesso a Serra do Mel

Através do Ofício 065/20223, o prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), solicitou da diretora do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Natércia Nunes, que providencie em caráter de urgência a recuperação da rodovia estadual (RN 011), trecho de acesso ao município de Serra do Mel partido da BR-110.

No documento, o prefeito ressalta que a via de acesso ao município se encontra em estado avançado de deterioração, tendo piorado muito neste período de chuvas, podendo ocasionar graves acidentes ou submeter os motoristas à ação de criminosos que podem se aproveitar da redução de velocidade dos veículos em diversos trechos que se encontram intransitáveis.

A RN 01 1 é a principal via de acesso a vila central da Serra do Mel para quem está em Mossoró. Para quem se encontra no município e precisa se deslocar por necessidades de saúde ou para estudar, enfrenta sérias dificuldades, seja em veículo público ou privado.

“Esperamos que a solicitação possa ser atendida com o máximo de urgência, para que, além de evitar acidentes e preservar a vida, conserve a via que tem grande volume de tráfego diariamente”, disse o prefeito Josivan Bibiano.

A solicitação tem o Recibo Eletrônico de Protocolo (SEI), nº 19725690, e foi peticionada em 18 de abril de 2023