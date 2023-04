Mossoró e mais 137 municípios do RN estão sob alerta de chuvas intensas. Os avisos, emitidos pelo Inmet, valem até a manhã da quarta-feira (26). Os alertas são das cores amarela (perigo potencial) e laranja (perigo). São 137 municípios inclusos no alerta amarelo e 17 no laranja - 16 cidades estão nos dois. Para Mossoró, o alerta é de perigo potencial. A recomendação é evitar enfrentar o meu tempo e observar alteração nas encostas. Se possível, desligar aparelhos elétricos do quadro de energia e, em caso de inundação, proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos. Qualquer urgência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).

FOTO: ANNA PAULA BRITO