Prefeitura de Grossos zera fila de cirurgias eletivas em cinco especialidades

A Prefeitura de Grossos, com recursos próprios, está zerando a fila de cirurgias eletivas. São pessoas que necessitam de cirurgias em diversas especialidades.



Neste primeiro momento, a prefeita Cinthia Sonale determinou que se priorizassem 20 pessoas que estavam há muito tempo aguardando a definição do Sistema Único de Saúde (SUS) e, por esta particularidade, necessitavam de uma sinalização por parte da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) para agendar o dia do procedimento.



Foram contempladas pessoas que necessitavam de cirurgias de hérnia, vesícula, histerectomia, além de demais procedimentos ginecológicos e urológicos.



A prefeita Cinthia Sonale informa que a fila de cirurgias eletivas zerou. “Conseguimos atender, neste momento, todos os que necessitavam de atenção especial em diversas especialidades. Entendemos que estas pessoas já esperaram demais e que o nosso dever, enquanto prefeita, é o de amenizar o sofrimento de quem necessita de atendimento médico”, comentou.



Para que as cirurgias eletivas fossem executadas, a prefeita determinou que a Secretaria Municipal de Saúde mantivesse contato com o Hospital-Maternidade Almeida Castro para fazer a devida pactuação e, assim, atender a demanda das pessoas que aguardavam atendimento especializado.



Além disso, a prefeita orientou que fosse mantido contato com uma clínica privada de Mossoró, no sentido de zerar, também, a fila de quem estava aguardando cirurgia oftalmológica.