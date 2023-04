Governadora Fátima anuncia investimento de R$ 10,6 milhões no Hospital Walfredo Gurgel

"Estou aqui para agradecer a todas as pessoas que fazem a história do Walfredo Gurgel ao longo desses 50 anos. A instituição é fundamental para toda a população do Rio Grande do Norte. Seu papel de salvar vidas é desempenhado pelas mãos abnegadas de dedicados profissionais de saúde. Desde os que fazem a limpeza, equipe de enfermagem, médicos, todos. Fiz questão de vir aqui para saudar e caminhar por esse chão sagrado para olhar nos olhos de vocês". A fala é da Governadora Fátima Bezerra que durante toda a manhã desta terça-feira (25), caminhou pelo Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e prestou homenagens aos servidores, reverenciando o serviço.



O maior hospital de urgência do Rio Grande do Norte, vem recebendo melhorias na sua estrutura física e equipamentos e hoje inaugurou a reforma da ala do 5º andar, que abriga enfermarias, e o heliponto. "Esses novos investimentos se somam a outras obras já entregues e a obras em execução como a central de distribuição de insumos farmacêuticos, setor de transplantes de órgãos, o sistema geral de bombeamento de água e a recuperação dos barriletes das caixas d'água", afirmou a governadora Fátima Bezerra.



A governadora anunciou que as reformas no Walfredo vão continuar: "Estamos fazendo todos os esforços para melhorar a saúde em nosso Estado. Na condição de gestora e governadora digo que contem conosco para fortalecer o Sus e a saúde pública que todo dia mostra seu valor e necessidade - que ficou ainda mais evidente na pandemia. Vamos implantar as policlínicas regionais, entregamos o Hospital da Mulher em Mossoró e vamos construir o novo hospital metropolitano de traumas. Vida longa ao Walfredo e viva o Sus", declarou.



Para valorizar os trabalhadores da saúde a Governadora citou que a partir de 2019 foi instituída uma mesa de negociação permanente que resultou em reajuste salarial, atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, concurso público e, a partir de maio próximo pagamento de incentivo à qualificação, abono de permanência e aumento no valor das diárias em 60 e 75%.



Mais investimentos



Em 2023, o Governo do Estado vai investir R$ 10,6 milhões em obras essenciais para melhorar a estrutura física do hospital. As obras previstas incluem a reforma e ampliação do centro cirúrgico, a recuperação de instalações elétricas e a reforma do segundo e terceiro pavimentos do bloco "B". Além disso, o Centro de Tratamento de Queimados também passará por reformas para melhorar o atendimento aos pacientes.



Hoje o HWG conta com dois mil funcionários. São realizados em média 190 atendimentos e mais de 40 internações por dia, disponibilizando para a população 380 leitos, entre enfermarias, salas de observação, setor de politrauma e UTIs.



Cipriano Maia, Secretário Estadual de Saúde Pública, avaliou a importância de celebrar os 50 anos de serviços prestados e destacou as iniciativas do Governo do Estado para qualificar serviços na parte cirúrgica e de cuidados e investir na qualificação dos servidores com cursos nas diversas áreas. "O hospital tem problemas, mas é reconhecido pela população. Estamos promovendo melhorias físicas e também salarias após 11 anos sem reajuste aos servidores. Queremos o Walfredo cada dia melhor e como maior referência em urgências no Estado", declarou.



Acompanharam a governadora a Secretária Adjunta da SESAP, Lyane Ramalho, diretor-geral do HWG, Tadeu Alencar, técnicos e auxiliares da saúde pública estadual. A coordenadora do Sindicato dos Servidores da Saúde - Sindsaúde, Rosália Fernandes também compareceu ao evento.