Em três meses, Cosern retira mais de 7 toneladas de cabos irregulares da rede elétrica do RN.

No primeiro trimestre deste ano, a Neoenergia Cosern extraiu mais de 7 toneladas de equipamentos instalados à revelia na rede de postes da distribuidora em todo o Rio Grande do Norte através da “Operação Ordenamento”.

Esse quantitativo é 21 vezes maior que o retirado no mesmo período de 2022. A cidade com o maior volume de fios, caixas de telecomunicações e outros equipamentos retirados da rede até agora foi Assu, com 2,8 toneladas.

A Operação Ordenamento visa garantir maior segurança à população e ao sistema elétrico através da identificação e retirada de fios irregulares da rede da Neoenergia Cosern que soma quase um milhão de postes.

Isso garante a continuidade do fornecimento de energia elétrica com o mínimo de interrupções, entre outros benefícios. Hoje, 128 empresas de telecomunicações estão regulares junto à Neoenergia Cosern através de contratos de uso compartilhado dos postes.

“Ao longo de todo o ano, nossas equipes desenvolvem a Operação Ordenamento com o objetivo coletivo de ampliar a segurança da população e mitigar os riscos de interrupção no fornecimento de energia a partir de sinistros envolvendo essa rede de telecomunicações”, comenta Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Cosern.

Os itens extraídos, em sua totalidade, pertencem às empresas de telecomunicações (telefonia e internet). Essas empresas precisam seguir regras impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)​ e Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Anterior à instalação dos equipamentos nos postes, seguindo a legislação em vigor para o setor, as empresas de telecomunicações precisam encaminhar os projetos e aguardar a análise da concessionária que resultará na aprovação, ou não, da execução da instalação.

Nos casos em que forem identificados pontos de fixação ou equipamentos instalados clandestinamente ou cabos que possam causar risco à segurança, tanto da população quanto ao fornecimento de energia (como fios descascados ou rompidos, vão baixo, repetidoras, mão francesa, cabos descumprindo as distâncias de segurança etc.), a instalação irregular será retirada pela Neoenergia Cosern imediatamente.

BALANÇO ANUAL

O quantitativo de equipamentos instalados à revelia na rede de postes da Neoenergia Cosern e extraídos pelas equipes da distribuidora ao longo de 2022 bateu um recorde: 19,3 toneladas. Esse número representa aumento de 357% em relação ao ano de 2021 e foi resultado da ampliação das ações da Operação Ordenamento, desenvolvida em todo o Rio Grande do Norte de forma ininterrupta.