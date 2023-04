Covid 19: Mais de 93 mil pessoas receberam a dose bivalente no estado, aponta RN Mais vacina

Mais de 93 mil pessoas já se imunizaram com a vacina bivalente contra a covid-19 em todo o Rio Grande do Norte. As informações são do RN Mais Vacina, uma plataforma criada pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (SESAP/RN).

Foram aplicadas até esta terça-feira (25/04), 93.657 doses em todo estado, sendo as três maiores cidades do Rio Grande do Norte, as campeãs de doses aplicadas. Natal com 2.4506 doses, Mossoró com 8.764 doses e Parnamirim que já aplicou 5.773 doses do imunizante.

A plataforma RN Mais Vacina permite o rastreio da vacina, desde seu recebimento na Central Estadual de Rede de Frio até aplicação na sala de vacina em uma interface web intuitiva e acessível.

De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização da população foi ampliada para todos, acima de 18 anos. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que a recomendação "tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo país."