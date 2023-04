Pesquisas sobre lesões em atletas de Crossfit e tratamento da Escoliose são premiadas em evento científico

A premiação contemplou o primeiro lugar para Helayne Targino, com o estudo sobre lesões na região lombar em atletas de Crossfit, e o segundo lugar para Rayanne Leide da Silva, com a pesquisa que abordou os recursos fisioterapêuticos para tratamento da Escoliose. As duas são graduandas de Fisioterapia da UnP. “Ter um trabalho premiado é muito gratificante, pois é um reconhecimento do tempo dedicado para realizar aquela pesquisa, além de contribuir para o desenvolvimento da saúde da sociedade”, disse a professora Gislainy Gomes, que participou das pesquisas como orientadora.