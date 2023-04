Prefeito implanta eleições diretas para diretor e vice nas escolas de Governador

O Edital do Processo de Eleições Diretas nas escolas foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 26; eleição será no dia 16 de maio. "A realização dessas eleições em nossas escolas é mais um compromisso que eu assumi e que estou cumprindo”, exaltou o prefeito Dr. Artur Vale em contato com a imprensa

A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado está em processo de implantação de gestão democrática nas escolas. Foi publicado nesta quarta-feira (26) o Edital do Processo de Eleições Diretas para escolha de diretores e vice-diretores das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.

A partir de agora, caberá à comunidade escolar escolher quem vai dirigir as unidades de ensino, de forma democrática, através do voto.



As inscrições dos candidatos serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação, entre os dias 04 e 05 de maio de 2023, das 8h às 12h. A relação dos candidatos aptos a participarem do processo eleitoral será divulgada no dia 05 de maio de 2023.



A votação será realizada no dia 16 de maio de 2023, das 08h às 16h, em cada uma das Unidades Escolares, com exceção das unidades escolares que compõem o Centro Municipal de Educação do Campo, cujo horário destinado à votação será de 8h às 12h, observando o horário de funcionamento habitual das referidas unidades.



O período da administração do diretor compreende a um mandato de dois anos, permitida uma recondução. A posse dos eleitos será realizada em até 10 dias após a eleição.



“As eleições diretas para diretores e vice-diretores é uma conquista importante da educação, que não só apoio como também estou colocando em prática, tornando realidade. A realização dessas eleições em nossas escolas é mais um compromisso que eu assumi e que estou cumprindo”, exaltou o prefeito Dr. Artur Vale, que falou sobre o tema em entrevista à Rádio Esperança hoje.