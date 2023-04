Entenda o motivo da suspensão do Telegram no Brasil nesta quarta-feira, 26. O aplicativo ficou indisponível depois de uma ordem da Justiça para as operadoras Vivo, Claro, Tim e Oi, além de Google e Apple, que têm lojas de aplicativos. A suspensão aconteceu após o aplicativo deixar de fornecer números de telefone dos participantes de um grupo com conteúdo nazista, que estaria incentivando atos violentos em escolas. Os dados foram solicitados pela PF, com pedido aceito na quarta-feira (19) pela Justiça Federal do Espírito Santo. O aplicativo chegou a entregar parte dos dados na sexta-feira (21), mas não forneceu os números de telefone.

FOTO: REPRODUÇÃO