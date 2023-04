Prefeita Cinthia Sonale solicita audiência para tratar da RN-012 com a governadora

A situação da RN-012, principal via de acesso ao município de Grossos, motivou a prefeita Cinthia Sonale a solicitar audiência com a governadora Fátima Bezerra (PT) para tratar da realidade vivenciada por quem precisa se deslocar, diariamente, de Grossos para Mossoró ou outras cidades da região.



A questão da rodovia é um problema, pois os buracos se avolumam e a falta de manutenção da pista já consumiu integralmente o acostamento.



Diante desse quadro e levando em consideração as críticas de motoristas de carros pequenos e de grande porte – uma vez que o município é produtor de sal e precisa, necessariamente, que carretas passem diariamente pela estrada para escoar a produção – a prefeita procurou o suporte do deputado estadual Ivanilson Oliveira (União Brasil), no sentido de garantir espaço na agenda da governadora para tratar da questão.



“Nós estamos atentos e vamos, com certeza, lembrar à governadora que ela havia prometido recapear essa estrada até o final do ano passado. Infelizmente a obra não aconteceu dentro do calendário de ações que contemplou a Avenida Dehon Caenga. Vamos levar para a governadora a nossa preocupação e renovar a solicitação. A RN-012 é nossa principal entrada e dependemos dela para a questão econômica, turismo. Não queremos que acidentes de grande proporção aconteça”, enfatizou a prefeita Cinthia Sonale.



Desde que houve a duplicação RN-013, que liga Mossoró a TIbau, havia a promessa, por parte dos governantes, de que a rodovia de acesso a Grossos passaria por recapeamento. Como não houve a devida atenção, talvez seja necessário reconstruir totalmente a estrada tal a situação problemática em que se encontra, devido à buraqueira e à ausência de manutenção por parte do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DEER/RN).