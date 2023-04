Serra do Mel: Moradores da Vila São Paulo pedem água, estradas e corte de terra mais cedo

Os pleitos dos moradores foram apresentados aos vereadores do município durante sessão da Câmara Municipal na Escola Municipal da Vila São Paulo na tarde desta quinta-feira. O presidente da Câmara Thiago Freitas disse que os pleitos dos moradores serão levados ao Poder Executivo, após um momento proveitoso de diálogo da comunidade com os vereadores do município.

Os moradores da Vila São Paulo, do município de Serra do Mel-RN, pediram aos vereadores que cobrassem do Poder Executivo melhoras na distribuição de água, recuperação da RN 016 e dos acessos as vilas, além providenciar o corte de terra um pouco mais cedo.

As preocupações dos moradores para com a comunidade foram expressadas durante a Sessão da Câmara Municipal de Serra do Mel, realizada na tarde desta quinta-feira, 27, na Escola Municipal da Vila São Paulo, sob a presidência do vereador Thiago Freitas.

Em contato com o MOSSORÓ HOJE, Thiago Freitas destacou que tem vila que é distante quase 15 km da vila Central, onde fica a sede da Câmara Municipal. O caminho para os vereadores, que tem a missão de produzir leis e fiscalizar os atos do executivo, é se aproximar dos seus eleitores e buscar soluções para seus problemas.

Thiago Freitas disse que já realizou os trabalhos do Poder Legislativo em cinco vilas (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espirito Santo, Bahia e agora na Vilia São Paulo) sempre com bons resultados. Assegurou que próximos dias deve ser definido a próxima vila que receberá a visita dos vereadores.





Durante as sessões nas vilas, o presidente Thiago Freitas observa que também é uma oportunidade muito boa de os moradores conhecerem de perto o trabalho do vereador que o ajudou a eleger, assim como os vereadores aproveitam a oportunidade para dialogar com seus eleitores.

“É importante também, principalmente, porque durante as sessões os moradores terminam tendo acesso a informações sobre programas e projetos sociais que eles têm direito. Sobretudo, considero importante para nos jovens, que conseguem assimilar com maior facilidade os projetos que impactam diretamente no dia a dia deles”, diz.

Os pleitos dos moradores:

- Melhoria na distribuição da água;

- Recuperação das estradas vicinais ao lado da pista, RN 016;

- Pedido para que as horas disponibilizadas de trator cheguem mais cedo para a realização do corte de terra;

Os vereadores se comprometeram de buscar solução para os problemas. O presidente da Casa, Thiago Freitas, ficou com a missão de conduzir os pleitos ao Poder Executivo, a quem compete adotar medidas, seja ela qual for, em benefício da comunidade.

Thiago reafirmou que, a Câmara de Vereadores de Serra do mel está sendo encorajada a ir até o povo, não ficando limitado a bancos confortáveis e salas com ar-condicionado.