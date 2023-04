Fátima apresenta potencialidades do RN à cônsul-geral da Noruega no Brasil. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (27), no prédio da Governadoria. Morando no Rio de Janeiro há quatro anos, é a primeira vez que a representante do país escandinavo, Marianne Fosland, visita Natal. “Sabemos que os noruegueses têm grande interesse na energia verde. Podemos dizer que o Rio Grande do Norte é o estado verde”, disse a chefe do executivo estadual, lembrando que o Estado, que é o maior produtor de energia eólica do país e da América Latina, agora entra também no mundo do hidrogênio verde. O projeto Porto Indústria Verde está avançado e é prioridade para o Governo do RN.

A apresentação das potencialidades do Rio Grande do Norte e o estreitamento das relações com a Noruega no processo de transição energética foram temas do encontro da governadora Fátima Bezerra com a cônsul-geral da Noruega no Brasil, Marianne Fosland.

A conversa aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), no prédio da Governadoria. Morando no Rio de Janeiro há quatro anos, é a primeira vez que a representante do país escandinavo visita Natal.

“Sabemos que os noruegueses têm grande interesse na energia verde. Podemos dizer que o Rio Grande do Norte é o estado verde”, disse a chefe do executivo estadual, lembrando que o Estado, que é o maior produtor de energia eólica do país e da América Latina, agora entra também no mundo do hidrogênio verde. O projeto Porto Indústria Verde está avançado e é prioridade para o Governo do RN.

A cônsul Marianne destacou o papel de liderança do RN nas novas matrizes energéticas e avaliou que “a relação entre os países será bem proveitosa”.

No Rio Grande do Norte, a empresa norueguesa Scatec iniciou a construção da usina Mendubim, em Assú, município do Rio Grande do Norte. É a maior usina solar fotovoltaica do estado e um dos mais de 40 projetos de energia solar com contrato fechado e assinado, previstos para operar no Rio Grande do Norte até 2026.

Atualmente o estado potiguar é auto-suficiente na produção de energia eólica on shore (em terra), sendo o maior produtor do país há dez anos.

O secretário-adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia, acompanhou a governadora no encontro, que contou ainda com a participação do cônsul-administrativo, Cristian Sundberg, e do cônsul da Noruega em Natal, Gutemberg Tinoco.