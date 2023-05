Barragem de Pau dos Ferros deve sangrar neste final de semana

Choveu forte em toda região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. O Leito do rio dos Pereiras transbordou em Encanto, alagando casas e escolas. O vereador Sargento Augusto viu seu carro ser levado pela correnteza e só o encontrou na manhã deste sábado, 29. A expectativa é que a água desta chuva na região de Luis Gomes, Água Nova, Rafael Fernandes e José da Penha, seja suficiente para fazer sangrar a Barragem de Pau dos Ferros e aumentar o volume da Barragem de Santa Cruz, em Apodi-RN

Uma forte chuva (60 a 150 mm – variando por município) na região serrana do Alto Oeste do Rio Grande do Norte elevou o nível dos rios, sangrias dos açudes, invadiu cidades, arrastou carros e pode fazer a Barragem de Pau dos Ferros-RN sangrar neste final de semana.

Na região de José da Penha, Luis Gomes, Água Nova e Rafael Fernandes, o nível de sangria dos açudes voltou a subir. Os açudes do Saco e da Gangorra estão enviando um grande volume de água para a Barragem de Pau dos Ferros, que falta menos de 60 centímetros para sangrar.

As chuvas fortes na região também devem fazer sangrar nas próximas horas, o Açude de Raimundo Conrado, em Marcelino Vieira-RN. Este reservatório, assim como outros da região de Alexandria e Pilões, também envia água para a Barragem de Pau dos Ferros.





A Cachoeira do Poço Verde, em Lagoa Nova-RN, segundo relata o guia turístico Daniel Lima, botou a sua maior cheia. O acesso a este local deve com acompanhamento. Chegando a cidade, a recomendação do Corpo de Bombeiros é procurar um guia, no caso, Daniel Lima.

Na Região de São Miguel e Coronel João Pessoa, as cachoeiras e rios estão com grande volume de água. Já na direção de Doutor Severiano e Encanto, as chuvas foram mais fortes. O Rio que corta a cidade transbordou, entrou nas casas, escolas e creches.





O vereador Sargento Augusto tentou fazer a travessia do rio dos Pereira de carro e o carro foi arrastado pela correnteza. Augusto conseguiu sair do veículo, que foi encontrado já na manhã deste sábado, um pouco abaixo, quase todo submerso no leito do rio.





Em Encanto, o açude está transbordando um grande volume de água na direção da Barragem de Santa Cruz, assim como o Açude Público de Riacho da Cruz e demais açudes e barragens da Região, menos a barragem de Pau dos Ferros, que falta pouco para sangrar.