Prefeitura encerra Semana do Autista com entrega do Centro de Especialização em Reabilitação

A Prefeitura de Serra do Mel, via secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação, encerrou a Iª Semana do Autismo com dois grandes momentos na última sexta-feira, 28.



O primeiro deles foi a Caminhada da Inclusão com a participação de crianças das escolas municipais e profissionais da saúde, além de secretários e o prefeito Josivan Bibiano.



A caminhada, que percorreu algumas ruas da cidade, encerrou na Vila Rio Grande do Norte, local de inauguração do Centro de Especialização em Reabilitação (CER).



Na oportunidade, o prefeito Bibiano ressaltou a importância dos familiares, dos amigos e parentes das pessoas portadores de necessidades especiais, demonstrando o quanto eles precisam da inclusão.



“Incluir, esta é uma palavra importante, principalmente nos dias atuais em que vivenciamos. E esse equipamento público que estamos inaugurando hoje tem essa finalidade de incluir, de atender, de aproximar e de melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas que estão inseridas no Transtorno de Espectro Autista (TEA)”, disse o prefeito.



O prefeito ainda garantiu: “podem ter certeza que a gestão municipal não medirá esforços para sempre melhorias, seja para a saúde’, educação, cultura, esporte, agricultura, enfim, todas as áreas, para que a nossa Serra do Mel continue avançando e melhorando a vida da população”, garantiu Bibiano.