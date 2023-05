Salário mínimo no valor de R$ 1.320 já está em vigor; previsão para 2024 é de R$ 1.389. A medida provisória que fixou o aumento foi publicada na edição do DOU desta segunda-feira (1º). O salário mínimo iniciou o ano no valor de R$ 1302, uma diferença de R$ 18 a menos. O aumento real calculado é de 2,8%. O valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 44, e o horário, a R$ 6.

FOTO: REPRODUÇÃO