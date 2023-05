Jovem do Quilombo Pêga, de Portalegre, é aprovada para medicina na Bahia. Abigail Gomes concluiu o ensino médio no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Pau dos Ferros com formação em técnica em apicultura, após ciclo de estudo anterior em escola pública de sua cidade. Filha de Afonso Bessa de Freitas e Maria Zuleide Jacinto de Oliveira, de origem na agricultura local, Abigail é a primeira descendente a passar no curso e vai cursar medicina na Faculdade Estadual de Feira de Santana (UEFS) na Bahia.

A comunidade quilombola do sítio Pêga, em Portalegre, região Oeste Potiguar, está em festa. Isso porque Abigail Gomes Freitas de 20 anos, é a mais nova estudante de medicina aprovada na Faculdade Estadual de Feira de Santana (UEFS) na Bahia.



Abigail concluiu o ensino médio no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Pau dos Ferros com formação em técnica em apicultura, após ciclo de estudo anterior em escola pública de sua cidade.

Em seu trabalho de conclusão de curso, tendo como orientador o professor Francisco Carlos de Lucena, ela tratou do tema "Os fatores que dificultam o fortalecimento da prática da apicultura entre os agricultores quilombolas da comunidade do Pega".

Ela recebeu nota máxima e expressou a escolha do tema “Foi um meio de entender a minha história, organização social e as dificuldades de ser um quilombola”, disse a estudante.

Filha de Afonso Bessa de Freitas e Maria Zuleide Jacinto de Oliveira, de origem na agricultura local, Abigail é a primeira descendente a passar no curso.

A Prefeitura de Porto Alegre emitiu nota de congratulações a Abigail, assinada pelo prefeito José Augusto Rego (PP).

Confira a Nota

A Gestão Municipal de Portalegre parabeniza a jovem quilombola Abigail Neta pela aprovação no curso de Medicina na Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS.



“Com uma imensa felicidade, recebi a notícia da aprovação da jovem quilombola Abigail Neta no curso de medicina.



Essa é uma conquista imensa para toda a comunidade e motivo de orgulho para Portalegre. É um testemunho do poder transformador da educação, pois é por meio do estudo que podemos mudar o mundo e alcançar nossos objetivos.



Parabéns, Abigail! A sua trajetória inspirará muitos outros jovens a perseguirem seus sonhos. Que essa conquista seja o começo de uma jornada repleta de realizações e sucesso! Tenho certeza de que se tornará uma grande médica, ajudando muitas pessoas ao longo da sua carreira,” destacou o prefeito José Augusto.