Deputada Isolda solicita recapeamento urgente da RN-012 em Grossos

A deputada estadual Isolda Dantas do PT/RN, protocolou nesta segunda-feira, 02, na Assembleia Legislativa, solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN) o recapeamento da RN 012, no trecho que liga os municípios de Grossos e Tibau (comunidade Gangorra).



Para a deputada Isolda, “a rodovia estadual RN-012 necessita de melhorias urgentes devido às condições precárias da estrada. Os buracos na pista tornaram a direção perigosa e representam um risco para a segurança dos motoristas e passageiros que trafegam pelo local. Além disso, a situação atual da estrada tem afetado negativamente a vida dos moradores, dificultando o acesso e causando transtornos para quem precisa usar a via regularmente”.





A RN-012 é uma das principais rotas de transporte da região. A parlamentar espera que a solicitação seja atendida de forma rápida pelo Governo no Estado e DER/RN para garantir uma rodovia mais segura e confortável para a população dessa região do estado