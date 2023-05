Prefeitura de Tibau prepara segunda edição de festival gastronômico

Cerca de vinte empresários do setor Gastronômico estiveram presentes na sede da Prefeitura Municipal de Tibau, com a secretária de turismo Madelene Felix. Nesta reunião foram apresentadas as mudanças que serão aplicadas na edição de 2023 e também a planta inicial de toda a estrutura do evento, como os espaços destinados à gastronomia, ao artesanato e também os postos das equipes de segurança e de saúde.