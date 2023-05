Sesap e LAIS/UFRN lançam plataforma para regulação de cirurgias vasculares

Para garantir a universalidade, equidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS), o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) em cooperação técnica com a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN), lançaram nesta terça-feira (02), a Plataforma Regula RN Vascular. Mais uma das ferramenta que integram o ecossistema tecnológico de regulação desenvolvido pelo LAIS.

O sistema foi lançado, oficialmente durante o evento “Lançamento da Linha de Cuidado à pessoa com Diabetes Mellitus 2023″, organizado pela Sesap/RN, em parceria com a Subcoordenadoria de Redes de Atenção e Linhas de Cuidado.

A programação passeou por mesas temáticas relacionadas à apresentação da linha de cuidado à pessoa com diabetes mellitus e experiências exitosas da Linha de Cuidado da Diabetes, como os projetos Fortalece RAS e PlanificaSUS. A mesa-redonda: “Avanços na regulação do paciente com pé com risco de amputação – Sistema Regula Vascular” finalizou o evento e teve como debatedores, Ricardo Valentim, diretor executivo do LAIS/UFRN, Cipriano Maia, secretário Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, Letícia Duarte, coordenadora de Regulação e Atenção à Saúde, e Alessandra Alves da Silva, subcoordenadora de Atenção Hospitalar, ambas da Sesap/RN.

De acordo com dados de 2021 da Federação Internacional de Diabetes, a diabetes mellitus acomete cerca de 7% da população brasileira, o que corresponde a 16,8 milhões de pessoas. No estado Rio Grande do Norte, ela é uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais causam mortes.



Levando em consideração essas estatísticas, as autoridades de saúde do estado do Rio Grande do Norte lançaram a Linha de Cuidado à pessoa com Diabetes Mellitus, que tem como objetivo alterar o processo de trabalho na saúde do estado, obter fluxos norteadores e implementar instrumentos e ferramentas para qualificar o cuidado. Tudo isso, com o propósito de diminuir as fragilidades encontradas nos modelos anteriores e obsoletos de trabalho, que favoreciam a ineficiência do SUS.

De acordo com Ricardo Valentim, “o Regula RN Vascular vem atuar como ferramenta para a indução das políticas públicas para evitar esse processo de amputação de membros inferiores da pessoa com diabetes, qualificando as informações para que o gestor possa oportunamente implementar a Linha de Cuidado e fazer com que esse paciente não precise de amputação”, esclareceu. Dessa maneira, a plataforma garante o acesso da população à rede hospitalar e aos serviços de saúde do SUS no RN em tempo oportuno.



Para Cipriano Maia, a implementação de tecnologias desse tipo no Estado é de grande avanço, “a plataforma traz a saúde digital para melhorar o cuidado da população, possibilita a transparência e oferece informações qualificadas para a gestão na tomada de decisão, e também para o paciente”, conclui o gestor da Saúde Pública no Rio Grande do Norte.