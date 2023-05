Deputada Isolda garante a construção da Casa da Mulher Brasileira em Mossoró

Em visita ao Rio Grande do Norte, a ministra das mulheres, Cida Gonçalves, garante Casa da Mulher Brasileira para Mossoró e Natal. A deputada estadual Isolda Dantas dialogou diretamente com a ministra para assegurar essa conquista.



Em suas redes sociais, Isolda explicou que em sua última ida à Brasília, no mês passado, procurou a ministra na busca de garantir a Casa da Mulher Brasileira em Mossoró. O equipamento era uma proposta do governo Dilma que Bolsonaro prometeu trazer mas não cumpriu, assim como pouco investiu na área de proteção às mulheres. Com a mudança de governo, Isolda, que é deputada da base do presidente e da governadora, se preocupou em assegurar a vinda do equipamento para a cidade.



A Casa da Mulher Brasileira do governo Lula é uma proposta ainda maior do que do governo anterior. Se trata de um espaço que reunirá diversos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia especializada, alojamento de passagem, brinquedoteca, central de transporte e ações de autonomia como cursos para geração de renda.



“A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que, com certeza, vai cuidar e fazer muito pelas nossas mulheres. O RN terá duas Casas. E uma delas será em Mossoró. Celebrar essa conquista é celebrar mais um passo na luta pela vida das mulheres”.



Sobre a visita da ministra:



O Rio Grande do Norte é o primeiro Estado do nordeste a receber a visita da ministra para a Marcha contra a misoginia. O objetivo principal é reunir os poderes públicos, movimentos sociais e sociedade civil para debater sobre a violência contra a mulher e fortalecer políticas públicas para dar condições de igualdade às mulheres.