IFRN abre inscrições com 1044 vagas para cursos técnicos profissionalizantes

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) divulgou, na tarde desta quarta-feira (3), a publicação do edital para o Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC) e de 1044 vagas para cursos técnicos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades são regidas, respectivamente, pelos Editais n° 23 e 24/2023, publicados pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen).



Cursos Técnicos Profissionalizantes



O Edital n° 24/2023 é referente aos cursos técnicos profissionalizantes gratuitos, destinados a pessoas que já concluíram o Ensino Médio e buscam qualificação profissional. Ao todo, são ofertadas 1044 vagas, distribuídas por 12 campi do IFRN, para ingresso no segundo semestre letivo de 2023.



A seleção para o processo seletivo será realizada através da aplicação de provas: uma avaliação de Língua Portuguesa, com 20 questões; uma de Matemática, com 20 questões; e uma Produção Textual Escrita, com uma questão discursiva.



A inscrição das pessoas interessadas poderá ser realizada das 14h do dia 5 de maio até o dia 4 de junho de 2023, na Área do Candidato, conforme o período previsto pelo Edital regente:



Atividade





Data/Período



Inscrições





Das 14h do dia 5 de maio até o dia 4 de junho de 2023



Requerimento de Isenção





De 5 a 21 de maio de 2023



Aplicação da Avaliação





25 de junho de 2023



Resultado Final





4 de agosto de 2023



Pré-Matrículas e Matrículas





Das 7h do dia 8 de agosto até as 17h do dia 10 de agosto de 2023







ProITEC



O ProITEC é um curso de Formação Inicial e Continuada, na modalidade de Educação a Distância, que objetiva o aprofundamento de aprendizagem de estudantes das escolas da rede pública de ensino do Rio Grande do Norte, contemplando as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ética e Cidadania. Ele funciona como uma preparação para os estudantes de escola pública que desejam fazer o Exame de Seleção para os cursos técnicos integrados ao ensino médio.



Não há limite de vagas ofertadas, entretanto, as pessoas interessadas devem estar regularmente matriculadas no 9° ano do Ensino Fundamental em escola da rede pública e devem ter cursado todas as “séries”, ou “anos” anteriores do Ensino Fundamental, exclusivamente, em escola da rede pública.



A inscrição dos estudantes será feita virtualmente, na Área do Candidato, por meio do endereço eletrônico disponibilizado, no período previsto pelo Edital:



Atividade





Data/Período



Inscrições





Das 14h do dia 5 de maio até o dia 4 de junho de 2023



Requerimento de Isenção





De 5 a 21 de maio de 2023



Aplicação da Avaliação Presencial





20 de agosto de 2023



Disponibilização do Certificado Digital do ProITEC





A partir de 4 de setembro de 2023



Previsão de publicação do Edital do Exame de Seleção 2023





1° de setembro de 2023