Operação Day After: PF prende CACs que não recadastraram armas

A operação Day After é nacional e tem como objetivo prender pessoas que não recadastraram armas de fogo dentro do prazo – encerrado nesta quarta (3) – e que, além disso, têm mandados de prisão em aberto por crimes violentos ou dívidas de pensão alimentícia. Os alvos da Day After são pessoas que não se enquadram nos critérios para ter o porte de armas e que tinham mandados de prisão anterior. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que anunciou a operação em sua conta no Twitter, esta será “uma linha permanente de trabalho da PF”.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, (04), em todo pais, a Operação Day After, destinada a dar cumprimento de mandados de prisão expedidos contra colecionadores, atiradores e caçadores (CAC’s), bem como possuidores de armas de fogo em geral. Estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva, temporária e definitiva, em virtude de cometimento de diversos crimes.



Em nota, a PF se reservou a não dizer o número exato dos mandados de prisão e de apreensão expedidos. Informou apenas que “são dezenas” e que os presos estão sendo conduzidos às unidades da PF em todo o país.



"Uma vez que a existência de mandado de prisão quebra o requisito da idoneidade para obtenção do porte de arma de fogo, estão sendo adotadas medidas de apreensão cautelar de armamentos e documentos encontrados, para posterior processo de cassação de porte ou registro de arma de fogo, por parte da PF, além de comunicação ao Exército Brasileiro, para cassação das autorizações concedidas aos Cac’s"informou a PF.



