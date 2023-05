Em parceria com o Projeto Cetáceos da Costa Branca, a Prefeitura de Tibau realiza Cinema na Praia

O Município de Tibau faz parte da região denominada de Costa Branca, que compreende 18 municípios e possui uma vasta diversidade de vida marinha, incluindo espécies de tartarugas, golfinhos, peixes-boi, entre outros. E em parceria com o PCCB-UERN, A Prefeitura Municipal promove o evento Cinema na Praia, aberto ao público, para poderem assistir à exibição de filmes sobre a vida marinha com o tema: vidas marinhas encontradas na Via Costeira. O evento acontecerá às 15 horas na Secretaria de Cultura de Tibau.

O Projeto Cetáceos da Costa Branca atua desde 1998, por iniciativa de estudantes e professores do Curso de Ciências Biológicas da UERN. O propósito inicial do projeto era estudar o comportamento e ecologia de cetáceos na região da Costa Branca, motivo no qual deu nome ao projeto.



Devido à presença da equipe nas atividades de campo, moradores das comunidades locais passaram a relatar encalhes de animais marinhos vivos ou mortos nas praias da região. Desde o ano de 2009 até agora, o PCCB-UERN trabalha no monitoramento, resgate, reabilitação e soltura desses animais, para preservação da fauna marinha