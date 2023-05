“Toda arrepiada, diz a prefeita Mariana, sobre a sangria da Barragem de Pau dos Ferros

Moradores de várias cidades do Alto Oeste do Rio Grande do Norte compareceram em bom número ao sangradouro da Barragem de Pau dos Ferros durante toda a noite desta quinta-feira, 4, para acompanhar, 14 anos depois, a sangria do reservatório, que armazena até 54 milhões de metro cúbicos de água e é fundamental para o abastecimento da região.





O fluxo de pessoas chegando e saindo da barragem está sendo controlado pela polícia, para evitar acidentes. O transbordamento do reservatório foi registrado por terra e por ar. Em terra, os padres Talvacy e Wescley, da Paróquia de Pau dos Ferros, vão realizar procissão com a imagem de Nossa Senhora Imaculada da Conceição e Missa no sangradouro da barragem.





Em entrevista de Lucas, do Cidadão 190, a prefeita Mariana Almeida, no final da tarde desta quinta-feira, dia 4, declarou: “Rapaz, olhe aqui, toda arrepiada”, diz a prefeita, acrescentando que é um momento de agradecer a Deus. Agora a gente ver um momento, o quanto a obra divina é incrível, o quanto é possível. Porque quem viu esta barragem seca, como nós vimos, hoje vê ela na forma que está, preste a transbordar, é uma alegria imensa para os nossos corações. Então a gente agradece a Deus, a Nossa Senhora da Conceição, o povo que rezou, que colocou o joelho no chão, rezou e agradeceu muito”.

Sobre a manutenção do reservatório, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) destinou investimento para fazer manutenção na parede e sangradouro do açude e a Prefeitura de Pau dos Ferros também.

“A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros tem chegado junto com tudo aquilo que lhe compete, você Sabe Luquinha, que este reservatório é do DNOCS, mas a prefeitura tem chegado junto trocando todas as lâmpadas da parede da barragem, tinha buracos na parede da barragem, a gente já tapou este buraco, está tudo ok, está tudo organizado. Trocamos as lâmpadas e colocamos refletores aqui na Passagem Molhada, fizemos toda a limpeza, os apenados estiveram aqui, com o projeto Reciclando Vidas há uma semana, as máquinas estão aqui limpando, e a população de Pau dos Ferros está aqui presente para ver esta belezura”, falou a prefeita Mariana.

A gestora destacou também que está colocando sinalizadores no acesso, no paredão e no sangradouro da barragem. Nesta sexta-feira, 5, os trabalhadores da Prefeitura amanheceram reforçando esta sinalização com placas. “A nossa preocupação é com a população, para que tomem banho, mas que tome de maneira cuidadosa para que não aconteça nenhum risco com nosso povo”, conclui a Prefeita Mariana, de Pau dos Ferros.

Com a sangria da Barragem de Pau dos Ferros, com água de Pilôes, Alexandria, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Rafael Fernandes e da região de Luiz Gomes, a Barragem de Santa Cruz, em Apodi, passa a receber água de todos os açudes de suas cabeceiras. Já estão sangrando os açudes do Encanto e também de Riacho da Cruz, assim como também do município de São Francisco do Oeste e da região de Taboleiro Grande.

Segundo a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, faltam menos de 7 metros para a Barragem de Santa Cruz sangrar. Este reservatório, que tem capacidade para armazenar até 600 milhões de metros cúbicos de água, está mais ou menos 65% de sua capacidade total de armazenamento, devendo aumentar rapidamente de agora em diante a sangria de todas as barragens em suas cabeceiras. Em Pau dos Ferros, a expectativa é que a lâmina de sangria da barragem aumente durante o dia desta sexta-feira.