Prefeitura e Grossos inicia manutenção da rede de iluminação pública

A Prefeitura de Grossos, atenta a manutenção estrutural do município, iniciou esta semana, os reparos na iluminação pública e a substituição das lâmpadas que estão queimadas por lâmpadas de Led.



De acordo com o gerente de compras da prefeitura, Hélio Oliveira, o serviço começou desde a quarta-feira (03) em toda área urbana e se estenderá até esta sexta-feira (05). Já a zona rural, recebe os serviços a partir de segunda-feira.



“Recebemos algumas demandas da população, informando sobre problemas que algumas lâmpadas estão apresentando, solicitamos todo material elétrico necessário a prefeitura municipal, que atendeu prontamente e estamos dando início ao processo de reparos, manutenção e trocas das lâmpadas. Passaremos por toda cidade e também nas comunidades rurais”, explica Hélio.



Além da economia de energia, as lâmpadas de Led modernizam o sistema aumentando a eficiência e reduzindo os custos com a manutenção.



O setor responsável pela troca e manutenção de lâmpadas, orienta que a população continue informando os locais onde é necessária a substituição. A prefeitura informa que todas solicitações recebidas serão atendidas de forma gradativa, até que toda rede elétrica esteja reparada.