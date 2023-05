Consórcio Nordeste volta a se reunir para discutir a pauta da transição energética. A reunião está sendo sediada em Fortaleza, no Ceará. Durante o encontro a Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, a importância deste evento para o desenvolvimento de energias renováveis na região. O Nordeste responde por cerca de 70% da produção de energia eólica do Brasil, e o Rio Grande do Norte é o líder desse tipo de produção de energia.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, chegou à reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste (Consórcio Nordeste), na manhã desta sexta-feira (5), pontuando a importância deste evento para o desenvolvimento de energias renováveis na região Nordeste.

Sediada em Fortaleza, no Ceará, a reunião tem o governador do Estado, Elmano de Freitas, como anfitrião.

“É uma reunião muito importante, porque iremos tratar aqui hoje de uma pauta de questão estruturante para o desenvolvimento do Nordeste e do Brasil, que é a pauta de energias renováveis. Considerando a relevância, diante dessa agenda contemporânea de transição energética”, pontuou a chefe do Executivo do Rio Grande do Norte.

A governadora também ressaltou que o Governo Federal, por meio da presença do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na reunião de hoje, consolida uma parceria com o Consórcio, no assunto energias renováveis.

“A presença do ministro de Minas e Energias, hoje, está no sentido de consolidar o compromisso do Governo Federal para que possamos dar continuidade à expansão dos investimentos nessa área de energias renováveis, assegurando a realização dos leilões [das linhas de transmissão] até dezembro deste ano”, finalizou Fátima Bezerra. A pauta do encontro é concentrada no tema de produção de energias renováveis e leilão de concessão de linhas de transmissão na região.

Na reunião, também será assinada a Carta da Paraíba, com o resultado das discussões da reunião do último dia 28, em João Pessoa, e instaladas algumas Câmaras Temáticas do Consórcio Nordeste. Durante a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Nordeste, ficou definido que o Ceará estará à frente das câmaras setoriais de Educação e Energia.

Consórcio Nordeste

Criado em 2019, o Consórcio Nordeste busca, por meio da colaboração entre os nove estados, atrair investimentos e alavancar projetos de forma integrada para a região. O Consórcio tem se consolidado com uma estratégica ferramenta de gestão à disposição dos seus entes consorciados, além de fortalecer os pactos de governança.