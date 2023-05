Presidente Ezequiel recebe relatório de gestão do TCE-RN com ações de 2022

O relatório foi entregue pelo presidente da corte, o conselheiro Gilberto Jales ao presidente do Poder Legislativo Estadual, Ezequiel Ferreira (PSDB). “Na Assembleia, as nossas ações são programadas no Planejamento Estratégico, feito ano a ano pela equipe talentosa de servidores”, comenta o presidente do Legislativo. O conselheiro Jales também ressaltou a importância do diálogo entre o TCE e a ALRN. “Viemos à Assembleia também reafirmar nossa parceria em ações e projetos por todo o RN”, destaca o presidente do TCE, Gilberto Jales.

Além dos projetos, o relatório inclui números da atuação do Tribunal durante o ano de 2022, incluindo todas as atividades no âmbito de sua atuação de fiscalizar e julgar as contas dos poderes constituídos, municípios e Estado do Rio Grande do Norte.