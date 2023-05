Prefeitura de Grossos promoverá aulões para o Enem no final do mês

A Prefeitura de Grossos vai iniciar uma série de aulões gratuitos voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A informação foi divulgada pela prefeita Cinthia Sonale numa rede social, no último fim de semana.

Segundo a gestora, a aula inaugural ocorrerá no dia 27/05, às 07h30, na Casa de Cultura Popular Dehon Caenga. Esse primeiro encontro contará com a participação das professoras Milene Lima e Elba Lima, que irão abordar, respectivamente, as disciplinas de Língua Portuguesa e Atualidades. A iniciativa possui ainda a coordenação do professor grossense Anderson Victor.



“Essa é uma grande oportunidade para os estudantes do nosso município, na medida em que vai facilitar o acesso ao ensino superior através de sua principal porta de entrada no país: o Enem. Estou muito otimista quanto ao sucesso desse projeto, que veio pra ficar!”, declarou a prefeita de Grossos.