Prefeitura de Tibau e Projeto Cetáceos da Costa Branca promovem ação educativa na praia

O Cinema na Praia foi uma ação de cultura, lazer e conscientização sobre as espécies que vivem na região da Costa Branca do estado. O evento ficou aberto ao público, em especial, para as crianças da região, na Secretaria de Cultura, como uma atividade extraclasse realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o PCCB-UERN.

Houve a exibição de filmes com o tema: Vidas marinhas que encontramos na Via Costeira: conhecimento, preservação e orientação de primeiros socorros.

O Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB-UERN) é uma iniciativa de parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que atua desde 1998 no estudo da ecologia marinha presente na Bacia Potiguar.

Em 2009, até o momento, o PCCB-UERN efetua além do estudo, o monitoramento, resgate, reabilitação para animais feridos e debilitados para ser possível a soltura de volta para o habitat natural.