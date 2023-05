Prefeitura de Grossos divulga Festa das Mães com show religioso de Ana Clara Rocha e Italo Poeta

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Grossos prepara uma programação super especial para o Dia das Mães, comemorado no domingo dia 14 de maio.



A programação contará com o a apresentação de Tony Dilmar e a tradicional entrega de prêmios para presentear todas mães de Grossos. A premiação está marcada para começar as 17h.



Além da premiação, o evento terá show religioso com a pregadora Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta, do Exército de Cristo, uma das atrações mais esperadas pela população. Ana Clara é conhecida por seu trabalho como missionária e ganhou destaque durante a pandemia através de lives religiosas.



A programação da Prefeitura de Grossos contará também com o coral da Casa da Cultura, que fará sua homenagem as mães com uma linda apresentação e show com Kamarguinho Mendes e Pjjota e Dio Vaqueiro.



Para a prefeita Cinthia Sonale, celebrar o dia das mães é reconhecer todo amor e dedicação que as mães tem pelos seus filhos. “Vamos realizar mais uma vez uma linda homenagem a todas as mães de Grossos, com entrega de prêmios o show de Ana Clara e Ítalo Poeta para comemorar e abençoar todas as mães. Quero convidar as mães e toda população para participar desse momento especial”, destacou a prefeita.



A festa do Dia das Mães acontece no próximo dia 14 de maio, a partir das 17h, no largo da rodoviária