Natália Bonavides articula recursos para projeto de integração do transporte público na Grande Natal

A deputada federal Natália Bonavides esteve nesta segunda-feira (15) na sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Na reunião com o superintendente da CBTU no Rio Grande do Norte, João Maria Cavalcanti, a pauta foi a modernização e integração do transporte na Grande Natal.



A CBTU dispõe de um projeto que melhora as condições das ferrovias do estado e também integra os trens com as outras modalidades de transporte. Na ideia, será possível, inclusive, construir uma linha até o campus da UFRN.



“É um projeto que atende a todas as regiões de Natal e ainda às cidades vizinhas, hoje carentes de transporte de qualidade”, declarou Natália.



De acordo com o projeto, a ampliação das ferrovias vai permitir, por exemplo, que pessoas de diferentes municípios da Grande Natal, e de diferentes bairros da capital, cheguem até a UFRN de trem gastando uma só passagem. Além disso, a proposta vai aumentar a oferta de trens urbanos e diminuir o tempo de espera.



O plano inclui ainda um ramal pela Avenida Nevaldo Rocha e a integração com o transporte de ônibus. “A CBTU do Rio Grande do Norte conta com o nosso empenho nessa articulação em Brasília. O transporte de Natal e região está parado no tempo e essa é uma grande oportunidade de mudarmos a situação”, reforça a deputada Natália Bonavides