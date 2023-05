Beneficiários do Bolsa Família precisam ficar atentos às mudanças promovidas pelo Governo

Enquanto política de estado, o Bolsa Família é um programa que passa por revisões e atualizações constantes, visando aprimorar sua eficiência e garantir que os recursos sejam direcionados às famílias que realmente necessitam. Portanto, é fundamental que os beneficiários estejam informados sobre as mudanças implementadas pelo Governo, a fim de se adaptarem às novas regras e evitarem problemas futuros.

O Bolsa Família tem desempenhado um papel crucial na promoção da igualdade social e no combate à pobreza em nosso país. Ao longo dos anos, o programa já contemplou milhões de famílias, oferecendo suporte financeiro e oportunidades de desenvolvimento.

No entanto, é essencial que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos. Uma publicação feita no FDR indica mudanças promovidas pelo Governo - alterações estas que podem afetar diretamente a vida de 22 milhões de famílias beneficiadas.

Portanto, é fundamental que os beneficiários estejam informados sobre as mudanças implementadas pelo Governo, a fim de se adaptarem às novas regras e evitarem problemas futuros.

Onde ficar de olho…

Uma das principais mudanças que os beneficiários devem ficar atentos é em relação aos critérios de elegibilidade. O Governo pode promover ajustes nas exigências para ingressar e permanecer no programa, levando em consideração fatores como renda, composição familiar e vulnerabilidade social. É importante estar ciente dessas alterações e garantir que os requisitos sejam cumpridos para não perder o benefício.

Outra questão relevante é a necessidade de atualizar regularmente as informações no Cadastro Único (CADÚnico), que é a base de dados utilizada para selecionar e acompanhar os beneficiários do Bolsa Família.

Mudanças de endereço, composição familiar, renda e outras informações devem ser prontamente comunicadas. Além disso, é fundamental estar ciente das datas de recadastramento e renovação do benefício. O não cumprimento dessas etapas pode resultar na suspensão ou cancelamento do auxílio, prejudicando diretamente as famílias que dependem dele.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Toda e qualquer família cuja renda mensal seja de até R$ 218 por pessoa. Em outras palavras, o rendimento somado de todos os integrantes familiares dividido pelo número de pessoas deve ser inferior a R$ 218.

Veja 3 exemplos abaixo para ficar mais claro:

1. Uma mãe solo que cria sozinha 3 filhos pequenos:

Trabalhando como diarista, ela ganha R$ 800 por mês. Dado que seus filhos não trabalham, esta renda é a única da família.

Dividindo o valor por 4 (mãe + filhos), o resultado é R$ 200 - quantia inferior ao limite estabelecido pela lei. Portanto, ela terá direito a receber o Bolsa Família.

2. Um pai e uma mãe com 5 filhos pequenos que também cuidam de um idoso acamado

Juntos, o casal fatura R$ 1.700,00 mensais vendendo quitandas nas ruas. Dado que os filhos não trabalham e o idoso é inválido, tal renda é a única do núcleo familiar.

Portanto, dividindo o valor por 8 (pai, mãe, filhos e o idoso), o resultado ‘per capita’ é R$ 212,50 - quantia também elegível para solicitar o benefício assistencial.

3. Um pai empregado, uma mãe desempregada e quatro filhos em idade escolar

Suponha um pai que é trabalhador com carteira assinada e ganha aproximadamente um salário mínimo (R$ 1.300,00). A mãe está desempregada e fica em casa cuidando dos filhos.

Dividindo R$ 1.300 por seis, o resultado é R$ 216,66. Como esse valor é menor que R$ 218, eles terão direito a receber o Bolsa Família.

Quais são as regras do Bolsa Família?

Os beneficiários precisam cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação, tais como:

1. Realização do acompanhamento pré-natal;

2. Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

3. Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

4. Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

5. A família deve sempre manter atualizado o Cadastro Único (pelos menos, a cada 24 meses).

Qual é o valor do Bolsa Família?

Hoje, o valor fixado do programa é de, no mínimo, R$ 600,00.

Entretanto, é possível aumentar esse repasse para R$ 750 ou R$ 900 mensais, considerando o benefício secundário de R$ 150 para até 2 crianças de zero a seis anos de idade.

A partir de junho deste ano, o Bolsa Família contará com mais um bônus, este de R$ 50, voltado a jovens de 7 a 18 anos de idade. Neste caso, segundo a jornalista Laura Alvarenga do FDR, o segurado terá a chance de receber um benefício de até R$ 950.