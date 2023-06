Inscrições no programa “Mais Médicos” se encerra nesta sexta-feira, 31. No total, são 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios de todas as regiões do Brasil. As inscrições foram abertas na última sexta (26) e, nesta edição, a grande novidade são as melhorias estruturadas pelo Ministério da Saúde para tornar o programa atrativo aos médicos brasileiros, que terão prioridade.

O prazo de inscrições para profissionais de saúde interessados em ingressar no Mais Médicos se encerra nesta quarta-feira (31) às 18h. No total, são 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios de todas as regiões do Brasil. As inscrições foram abertas na última sexta (26) e, nesta edição, a grande novidade são as melhorias estruturadas pelo Ministério da Saúde para tornar o programa atrativo aos médicos brasileiros, que terão prioridade.

Também poderão participar brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com Registro do Ministério da Saúde (RMS) em vagas não ocupadas por médicos com registro no país. A iniciativa visa garantir atendimento médico principalmente nas regiões de vazios assistenciais.

Para participar, é preciso acessar o site do programa e clicar no banner azul de chamada para a inscrição. Depois, basta selecionar o perfil, preencher os dados obrigatórios e selecionar a Declaração de Manifestação de Interesse do Médico.

Importante destacar, contudo, que ao fim do processo, deve aparecer a mensagem ‘Sua inscrição foi realizada com sucesso!’ na tela. Caso a mensagem não apareça, verifique se algum dado não foi validado ou informado com erro ao sistema e tente novamente.

Acesse o edital na íntegra.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-5-de-19-de-maio-de-2023-484801096

Benefícios

Uma das novidades é a oportunidade de especialização em Medicina de Família e Comunidade e mestrado em Saúde da Família. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que 41% dos participantes do programa desistem em busca de capacitação e qualificação.

Os profissionais passarão a receber incentivos, proporcional ao valor da bolsa, pela permanência no programa e para atuarem em regiões de vulnerabilidade. Os médicos alocados nessas regiões, ao permanecerem por 48 meses no programa, poderão receber incentivo de R$ 120 mil – equivalente a 20% do total recebido no período.

Para atrair médicos formados com auxílio do Financiamento Estudantil (FIES), esses profissionais, de acordo com critérios de localidade, tempo de atuação e valor da dívida, poderão receber até R$ 475 mil de incentivos.

Nesta segunda-feira (29), o Ministério da Saúde anunciou três novas melhorias ao programa. Uma delas é o maior prazo para médicos recém-formados apresentarem registro profissional, ou seja, será possível apresentar o diploma até o fim do processo seletivo. A orientação é que esses médicos busquem o Conselho Regional de Medicina para emitir os documentos em tempo hábil.

Agora também será permitido que os médicos já atuantes na Atenção Primária à Saúde possam ingressar no programa para o mesmo perfil de localidade ou um perfil de maior vulnerabilidade. Além disso, os profissionais que atuam por meio do Programa Médicos pelo Brasil - criado na gestão anterior - poderão optar pela continuidade dentro do novo Mais Médicos.

PRÓXIMOS PASSOS

A segunda etapa será de validação das inscrições, entre 1º e 5 de junho, quando os candidatos poderão indicar até dois locais de preferência para atuação. Depois, será publicado o resultado preliminar das inscrições, em 9 de junho, com prazo para interposição de recursos (até 12 de junho). A expectativa é que até 22 de julho parte do quantitativo dos médicos já esteja em atuação nos municípios participantes.