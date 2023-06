Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras em R$ 0,13 por litro; e Refinaria Clara Camarão, no RN, em R$ 0,06

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (15) uma nova redução do preço da gasolina para as distribuidoras. A redução será de R$ 0,13 por litro do seu preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,66 por litro, uma queda de 4,3%. A medida começa a valer amanhã (16).

A parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. A estatal disse, em comunicado, que a redução tem como objetivo a "manutenção da competitividade dos preços".

O preço ao consumidor final pode chegar a R$ 5,33 por litro. "O valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda".

"Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente", diz a Petrobras.

No Rio Grande do Norte, a Refinaria Clara Camarão, em Guamaré, na Costa Branca potiguar, baixou em cerca de R$ 0,06, nesta quinta-feira (15), os preços da gasolina e do diesel vendidos à distribuidoras Potiguares.

Após assumir o ativo industrial Clara Camarão na última quinta (8), a empresa 3R Petroleum aumentou em R$ 0,51 no preço do óleo diesel A S500 vendido às distribuidoras. No caso da gasolina tipo A, a alta chegou a R$ 0,23.

Esta semana, após reunião com o governo do estado, a Governadora Fátima Bezerra demonstrou preocupação com o aumento do preço dos combustíveis vendidos para o mercado local desde a semana passada.



A governadora Fátima Bezerra (PT) afirmou estar preocupada com o preço da gasolina acima da média praticada na região Nordeste. “Em que pese o respeito à autonomia da empresa e às suas decisões, eu não posso deixar de ressaltar a importância de se manter um preço justo dos combustíveis vendidos na refinaria Clara Camarão. Isso tem impacto direto na economia e na vida das pessoas”, disse.

Na primeira visita oficial depois de assumir as operações do Polo Potiguar, onde a refinaria está incluída, o diretor presidente da 3R Petroleum, Matheus Dias, apresentou à governadora um resumo dos planos da empresa para o estado.