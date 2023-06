TSE começa a julgar ação do PDT contra Bolsonaro nesta quinta, 22. Tribunal reservou três sessões para a análise do processo que pede inelegibilidade de Bolsonaro e Braga Netto. Uma reunião realizada pelo então presidente em julho de 2022 será analisada pelos ministros do TSE. Na ocasião, Bolsonaro reuniu, na residência oficial do Palácio da Alvorada, embaixadores de países estrangeiros para fazer ataques infundados sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral.