Texas Hold’em: saiba tudo sobre essa famosa variação do poker

O poker é um dos jogos de mesa mais populares do mundo. Com seus quase 200 anos de história, essa modalidade já passou por diversas fases, com diferentes contextos, e possui muitas variações para se jogar.

A variante mais popular nos dias de hoje é o Texas Hold’em, que pode ser encontrado nos principais torneios do mundo, assim como em cassinos e clubes de jogo. Mas o que é o Texas Hold’em realmente? Qual é o seu diferencial? Por que é tão popular? Se quer saber tudo isso, continue lendo!

Como surgiu o Texas Hold’em?

A história dessa variação da modalidade se confunde com a história do próprio poker. Isso porque a cultura de jogos e a forma como a sociedade encara títulos de cartas sofreu diversas mudanças desde o nascimento do poker. É só pensarmos em como ele era praticado nos bares do oeste estadunidense no século XIX, passando pelos grandes cassinos até chegar nos torneios mundiais e disputas online.

O Texas Hold’em surgiu na pequena cidade de Robstown, no sul do Texas, ainda no início do século passado. Não demorou muito para que ele se tornasse atrativo e fosse levado até os cassinos de Las Vegas, onde ganhou mais adeptos.

A modalidade, porém, viria a se tornar o grande símbolo de como jogar poker apenas na década de 1970. Isso porque foi precisamente esse o período em que o jogo estourou a bolha dos bares e cassinos e passou a ser visto não apenas como um jogo de apostas, mas também como um esporte que demanda diversas habilidades estratégicas.

Não por acaso, foi também nessa época que os principais torneios de poker surgiram. Com sua popularização, esses campeonatos acabaram se tornando mais um dos eventos tradicionais do ano para os fãs, sendo transmitidos em diversos canais de televisão. Hoje em dia, o Texas Hold’em é a variante mais utilizada para as disputas de competições profissionais presenciais e online.

Foto: Cottonbro Studio









Regras do Texas Hold’em

Assim como em outras variações desse tipo de jogo, o Texas Hold’em pode ser vencido a partir de uma mão de cartas melhor do que a dos outros jogadores, ou pela desistência deles.

O seu grande diferencial, no entanto, é a forma como as cartas são distribuídas e como as apostas são feitas a cada rodada. Aliás, é exatamente essa forma de apostar que faz com que essa modalidade tenha se tornado a mais popular entre os amantes do poker.

No Texas Hold’em, cada jogador recebe duas cartas e pode utilizar mais cinco das “cartas comunitárias” que estão dispostas na mesa de jogo. A cada rodada, os jogadores podem pensar em combinações e aumentar suas apostas, manter ou mesmo desistir daquela partida para evitar grandes perdas.

Um dos grandes diferenciais, como já dito anteriormente, é que não há limites de apostas nessa modalidade do poker, o que torna o jogo mais emocionante e imprevisível. Outra vantagem é que, como o limite não existe, existem ainda mais possibilidades de estratégias para os jogadores.





Curiosidades sobre o Texas Hold’em

Agora que você já sabe como surgiu e conhece as principais regras dessa variação do poker, que tal saber algumas curiosidades sobre o Texas Hold’em?



 O principal torneio de poker do mundo é o World Series of Poker (WSOP). Nele, o Texas Hold’em é disputado desde sua primeira edição, em 1970, onde o campeão foi Johnny Moss.

Essa é a modalidade de poker mais representada na cultura pop. Inclusive, o jogo é o pano de fundo de uma importante cena do filme 007 - Cassino Royale, um dos mais queridos pelos fãs da franquia por ser um símbolo da retomada de James Bond para o cinema.

No Reino Unido, o programa Late Night Poker, que começou a ser exibido no final dos anos 1990, tornou o Texas Hold’em ainda mais popular.

Graças ao Texas Hold’em, o poker se tornou um dos esportes de mesa mais populares de todo o planeta e com um enorme número de fãs. A popularidade é tanta que muitas vezes os fanáticos pelo jogo são comparados aos torcedores de futebol, esporte mais famoso do mundo.

O jogo alcançou um público ainda maior depois que a ESPN dos Estados Unidos começou a transmitir o WSOP todos os anos.