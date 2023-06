INSS inicia pagamento da segunda parcela do 13º para beneficiários que ganham até um salário mínimo. A quantia será creditada junto com o pagamento do mês de maio. Os valores pagos nesta segunda-feira (26) são para os segurados que tenham a numeração final do Número de Identificação Social (NIS) 1. Os depósitos serão efetuados até 7 de julho.

A partir desta segunda-feira (26), os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de até um salário-mínimo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a segunda parcela do 13º salário, que será creditada junto com o pagamento do mês de maio.

Os valores são para os segurados que tenham a numeração final do Número de Identificação Social (NIS) 1. Os depósitos serão efetuados até 7 de julho.

Para as pessoas que recebem acima de um salário-mínimo, os pagamentos irão iniciar em 3 de julho e vão até o dia 7.

A consulta do valor referente ao 13º pode ser checada online no aplicativo ou site Meu INSS e o saque pode ser feito em caixas eletrônicos e casas lotéricas.