Cooperativa gaúcha abrirá duas unidades no Nordeste; uma delas será em Mossoró. Unicred Integração, que faz parte da federação Unicred, está abrindo unidades de atendimento em Parnaíba (PI), no dia 26 deste mês, e em Mossoró (RN), no dia 28, e já anunciou a inauguração de operações em Sobral (CE) e em São Luís (MA) para os próximos meses. As inaugurações fazem parte de um plano de expansão aprovado pela cooperativa de crédito, que em 2022 distribuiu R$ 18,4 milhões, entre sobras e juros ao capital para os cooperados.

O cooperativismo fincou raízes no país e agora encontra na região Nordeste um terreno fértil para crescimento e, em consequência, de distribuição e de circulação de recursos. A gaúcha Unicred Integração, que faz parte da federação Unicred, é um exemplo dessa expansão no Brasil.

A instituição está abrindo unidades de atendimento em Parnaíba (PI), no dia 26 deste mês, e em Mossoró (RN), no dia 28, e já anunciou a inauguração de operações em Sobral (CE) e em São Luís (MA) para os próximos meses.

As capitais Fortaleza e Teresina já estão presentes no mapa da cooperativa de crédito, assim como Natal, onde a agência abriu em março do ano passado.

A inauguração da segunda unidade no Piauí e também de uma segunda no Rio Grande do Norte não vêm sozinhas e fazem parte de um plano de expansão aprovado pela cooperativa de crédito, que em 2022 distribuiu R$ 18,4 milhões, entre sobras e juros ao capital para os cooperados.

“Ainda é recente nossa estruturação no RN, mas temos confirmado todo o potencial da região, e a instalação na capital foi decisiva para uma avaliação inicial de mercado e para chegarmos ao interior”, diz o diretor Executivo, da Unicred Integração, Adalberto Veiga.

“Desta maneira, nossos frutos vão sendo colhidos e divididos, em um ambiente financeiro ativo e sustentável. Esses recursos são reinvestidos dentro da própria economia local, favorecendo o seu desenvolvimento”, acrescenta.

Em 2022, a Unicred Integração apresentou aumento de 20,2% dos ativos e de 19,1% dos recursos administrados. “Foram excelentes resultados. Expandimos em agências, número de associados e, mesmo assim, tivemos excelentes ganhos para nossos cooperados”, complementa Veiga.

Uma publicação anual do Banco Central (BC), o Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo aponta possibilidades para as cooperativas de crédito. O levantamento, com base em dados de dezembro de 2021, menciona que na região Nordeste, assim como Norte, o cooperativismo de crédito avança em menor escala em cidades menos populosas, com menor renda per capita e menor Produto Interno Bruto (PIB) em relação às demais regiões. Sinaliza, portanto, que há potencial a partir da presença física dessas instituições nestas regiões.

“No caso do Piauí, por exemplo, sabemos das potencialidades depois que nos instalamos em Teresina, e ficou evidente que o estado é receptivo. E é também nosso dever levar o cooperativismo para lugares onde esta prática tão saudável ainda não é tão comum. O cooperativismo faz com que todos cresçam juntos”, ressalta Adalberto Veiga.

O QUE É UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO





Uma cooperativa de crédito é diferente de um banco, pois não busca o lucro, e as regras são claras. As decisões são compartilhadas por todos os cooperados, que opinam e votam as decisões. Os resultados financeiros são depois aprovados e divididos entre todos. Nas regiões onde atuam, buscam fortalecer negócios, por meio da concessão de crédito, e são de livre inclusão, embora grande parte dos cooperados da Unicred Integração seja da área da saúde.

No ano passado, o número de associados à Unicred Integração aumentou 20,1%, com a chegada de 2,5 mil novos cooperados.

A Unicred Integração, que tem 18 pontos de atendimento no País, nasceu da unificação de três cooperativas regionais do RS: Unicred Nordeste (sede em Caxias do Sul), Unicred Litoral Sul (sede em Rio Grande) e Unicred Pelotas. Atualmente, conta com mais de 16 mil cooperados e R$ 1,5 bi em ativos administrados.

O sistema Unicred tem mais de 30 anos e abrange uma confederação, quatro centrais, 33 cooperativas e 338 unidades de negócios no Brasil. Tem R$ 23,4 bilhões de ativos e conta com mais de 280 mil cooperados.

No país todo, há o total de quase 28 milhões de cooperados (dados de 2021), de acordo com o Anuário do Cooperativismo do Brasil 2022, elaborado pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). O levantamento dá conta da existência de mais de 4,8 mil cooperativas no Brasil, responsáveis por 493,2 mil empregos.