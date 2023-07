Morre em Brasília o ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence

Mineiro, nascido em 1937 na cidade de Sabará, foi nomeado ministro da Suprema Corte pelo presidente José Sarney em 1989, cargo que ocupou até 2007. Presidiu a casa de 1995 a 1997. Antes do STF, Sepulveda Pertence foi Procurador Geral da República, de 1985 a 1989. Ficou conhecido em 1980, quando fez a defesa de Lula, que havia sido preso. Ele também atuou na defesa de Lula na Operação Lava Jato.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Sepúlveda Pertence, morreu neste domingo (2) no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde estava internado há mais de uma semana. Ele tinha 85 anos.

A causa da morte não foi revelada. O velório será realizado nessa segunda-feira (3), a partir de 10h, no STF, e o enterro está previsto para as 16h30, na Ala dos Pioneiros do Campo da Esperança, na capital federal.

O ministro do STF Alexandre de Moraes lamentou a perda nas redes sociais.

O presidente da república Luis Inácio Lula da Silva, que está na Bahia, participando das comemorações do bicentenário da independência, até 11h, não havia se pronunciado em suas redes sociais.

