Estudante de Engenharia de Pesca da Ufersa participa de um curso de férias em Israel

Bem mais que um curso num país estrangeiro. Tem sido assim a experiência do estudante do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Tiago Silva Gondim, que participa de um curso de férias, promovido pela Ben-Gurion University of the Neguev (BGU) do Estado de Israel. Tiago concorreu com 201 estudantes de 25 países.

A oportunidade surgiu a partir de parceria entre as duas instituições firmadas por ocasião da visita da reitora, professora Ludimilla Oliveira, e do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Glauber Nunes, a BGU, no último mês de janeiro.

“É mais um exemplo do nosso trabalho para colocar a UFERSA entre as melhores instituições e também oportunizar capacitação para os nossos estudantes que passam a ter uma formação diferenciada com curso de formação internacional”, afirmou a reitora Ludimilla Oliveira.

Tiago conta que na primeira semana em Israel conheceu as particularidades do país como o clima, a fauna e a flora, além da estrutura da Universidade.

“Tivemos aulas expositivas, visitas de campo e também visitamos alguns pontos do país, como Telavive e Jafa”, afirmou. Na primeira semana, o estudante conheceu o ibex, um ruminante comum na região e, a kouba, uma fruta semelhante à pitaya, que é produzida no país para exportação.

Uma das visitas do estudante foi a uma viticultura onde o verde das parreiras contrata com a grande área deserta.

“Uma prática cultivada há mais de dois mil anos que foi reativada para a produção de vinho”, pontuou. O local também funciona como hotel para turistas. “A água utilizada para o consumo humano é de reservatório (chuva) e, para a plantação de uvas e azeitonas, a irrigação é feita por gotejamento com o reuso da água utilizada pelas pessoas do hotel”, explicou.

O estágio, com conta com estudantes de várias partes do mundo, tem duração de 30 dias, incluindo aulas teóricas e práticas. No grupo de Tiago Gondim tem estudantes do México, China, Taiwan, Alemanha, Hungria, Itália, índia, República Tcheca, Colômbia, Nigéria e Estados Unidos.

Um novo edital se encontra aberto na UFERSA para estudantes estagiarem em Israel, desta vez, na Colors Farm, que fica no deserto do Arava, ao Sul de Israel.

