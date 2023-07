Presidente da Petrobras recebe funcionários na reabertura do Torre Pituba

Em evento na manhã desta segunda-feira (03/07), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, deu as boas-vindas à força de trabalho, que agora volta a ter o Torre Pituba, em Salvador, como sede da companhia no estado da Bahia. Hibernado desde o início de 2020, o prédio, ainda este mês de julho, será novamente ocupado pelas equipes das áreas administrativas que estavam atuando em um coworking na capital baiana e na unidade de Taquipe, na cidade de São Sebastião do Passé, a 70 km de Salvador.



Ao todo serão cerca de 480 pessoas que, inicialmente, reocuparão os postos de trabalhos disponíveis na unidade, localizada no Itaigara. Região nobre da cidade, o bairro tem fácil acesso seja por carro, ciclovias ou pelo novo sistema de transporte público BRT, que foi recentemente implantado. O local ainda é bem servido por shoppings, restaurantes, clínicas médicas e uma diversa gama de serviços, o que torna ainda mais atrativo e dinâmico para os funcionários da Petrobras que estão na Bahia.



“No início do ano estivemos aqui para conversar sobre as perspectivas de atuação da companhia no estado e a nossa expectativa de fortalecimento de novos potenciais na região. Agora nós vamos reabrir as portas para as trabalhadoras e trabalhadores da Petrobras no Torre Pituba. Inicialmente vamos receber as equipes administrativas, mas seguimos estudando e discutindo aprimoramentos nos nossos arranjos de trabalho, com a liderança do nosso RH e a participação ampla de toda liderança da Petrobras. Sei que a expectativa é por mudança e garanto a vocês que essa também é a nossa expectativa. Por isso firmamos nosso compromisso em defender e fortalecer a companhia, com o objetivo de pensar as mudanças necessárias do nosso Plano Estratégico para promover o retorno de novos investimentos, também em outros estados e em novas matrizes e operações”, explicou Jean Paul Prates.



Para a diretora de Assuntos Corporativos, Clarice Coppetti, o retorno das atividades no Torre Pituba mostra a preocupação da companhia não só com a otimização dos recursos, mas também a preocupação com as pessoas.

“Esse prédio que está sendo reocupado é, certamente, um dos melhores imóveis do sistema Petrobras. A companhia estava praticamente gastando o dobro na Bahia, sem necessidade, com o aluguel do coworking e ainda com a manutenção do Torre Pituba fechado. Acaba o desperdício de recursos e ainda faz com que as pessoas se reconectem e se reconheçam com a empresa. É como voltar para casa. A ideia é que em breve o imóvel esteja com grande ocupação, não só com a Petrobras, mas também com outros parceiros”, garantiu a diretora.



Além do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o evento com a força de trabalho da Bahia contou com a participação dos diretores Clarice Coppetti (Assuntos Corporativos) e Sergio Caetano Leite (Financeiro e de Relacionamento com Investidores). Também estiverem presentes, os gerentes executivos de Terra e Águas Rasas (TAR), Francisco Queiroz; Recursos Humanos, Felipe Freitas; Serviços Compartilhados, Viviane Recchia; Responsabilidade Social, Jose Maria Rangel; e Inteligência e Segurança Corporativa, José Hilario Medeiros, além de representantes da FUP e do Sindipetro Bahia