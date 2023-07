Ministério da Educação abre inscrições para o Fies do segundo semestre de 2023. Os interessados devem se inscrever até às 23h59 do dia 7 de julho, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Fies. Para esta edição, foram ofertadas 77.867 vagas, em 1.265 instituições privadas. O candidato pode consultar as vagas no portal Único de Acesso, por meio do botão “Consultar ofertas de vagas”. O sistema apresenta as ofertas por estado, município e instituição de ensino superior.

O Ministério da Educação (MEC) iniciou, nesta terça-feira (4), o período de inscrição para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2023.

Os interessados devem se inscrever até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 7 de julho, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Fies. Para esta edição, foram ofertadas 77.867 vagas, em 1.265 instituições privadas.

O candidato pode consultar as vagas no portal Único de Acesso, por meio do botão “Consultar ofertas de vagas”. O sistema apresenta as ofertas por estado, município e instituição de ensino superior.

CRITÉRIOS

Podem se inscrever para o processo seletivo do Fies, o candidato que, cumulativamente, atenda às seguintes condições:

tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota no Exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições para o processo seletivo do Fies 2023/2;

tenha obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero;

não tenha participado do Enem na condição de treineiro – candidato que não concluiu o ensino médio e participa do Exame para fins de autoavaliação; e

possua renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.

A obtenção de média mínima de notas no Enem e de observância ao limite de renda são apenas critérios para a inscrição no processo seletivo do Fies. A realização dos demais procedimentos depende da contratação do financiamento do Programa, obrigatoriamente, condicionados à classificação e pré-seleção do candidato, conforme previsto no Edital nº 8/2023.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, o participante precisa ter o cadastro no Login Único do Governo Federal e criar uma conta no gov.br. Caso já tenha o cadastro, basta que o interessado realize o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha.

As inscrições para o Fies são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no Portal Acesso Único.

No momento da inscrição, o candidato deve informar o CPF; endereço de e-mail pessoal válido; os nomes dos membros do grupo familiar, com o número de CPF dos membros com idade igual ou superior a 14 anos de idade, as respectivas datas de nascimento e, se for o caso, a renda bruta mensal de cada componente do grupo familiar.

Também é necessário informar os parâmetros que definem o grupo de preferência; a ordem de prioridade das três opções de curso, turno e local de oferta da instituição de educação superior entre as disponíveis no referido grupo.

Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar a opção de grupo de preferência, bem como efetuar o cancelamento, devendo inclusive se certificar das opções escolhidas até o término do prazo de inscrição. A classificação no processo seletivo do Fies será realizada com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema.

RESULTADO

O MEC divulgará a ordem de classificação e pré-seleção no dia 11 de julho, em chamada única, no Portal Único de Acesso.

FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil foi instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. O objetivo do Fundo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação, em instituições de educação superior privadas aderentes ao Programa e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Desde 2018, o Fies possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.