Emenda superior a R$ 1 milhão é creditada para realização de cirurgias eletivas na Almeida Castro. A verba foi destinada pela ex-deputada federal Carla Dikson. A informação foi comemorada pela reitora da Ufersa, Ludmilla Carvalho, visto que a quantidade será aplicada, além da realização das cirurgias, no convênio entre a Apamim e a universidade, para formação dos discentes do curso de medicina. A diretora da Apamim, Larizza Queiroz, confirmou que os recursos já chegaram creditados e os responsáveis estão conversando com os professores da Ufersa para alinhar e começar a execução da mesma.

Uma emenda em valor superior a R$ 1 milhão, destinada pela ex-deputada federal Carla Dikson, foi creditada na conta da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância de Mossoró (Apamim).

A verba, de acordo com a diretora da instituição, Larizza Queiroz, será destinada a realização de cirurgias eletivas na Maternidade Almeida Castro, com o objetivo de atender a demanda da população.

Além disso, a quantia também irá auxiliar no processo de formação dos discentes do curso de Medicina da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, com a qual a instituição tem parceria.

A informação foi comemorada, por meio das redes sociais, pela reitora da Ufersa, Ludmilla Carvalho. “É uma alegria muito grande para nós saber que vamos, graças a Deus, conseguir consolidar esse convênio tão importante, não só para os nossos estudantes, mas para a população de um modo geral”, disse.

A parceria entre as duas instituições foi firmada em junho de 2022, após a assinatura de um acordo de cooperação técnica, ocorrida na sede da Justiça Federal, em Mossoró.

Com o acordo, o Hospital Maternidade Almeida Castro passou a receber docentes e estudantes do curso de Medicina da Ufersa para a realização de ações acadêmicas nas áreas de ginecologia, ortopedia e cirurgia geral, entre outras atividades.

Larizza Queiroz também informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que a Apamim já está conversando com os professores da Ufersa para alinhar e começar a utilização da verba.