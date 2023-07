MEC divulga lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Prouni do 2º semestre . A relação está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior – Prouni. A segunda edição do programa ofertou 276.566 bolsas, sendo 215.530 integrais e 61.036 parciais (50%). O candidato pré-selecionado na primeira chamada deverá entregar a documentação na instituição de ensino superior para a qual foi pré-selecionado, no período de 4 a 14 de julho. O procedimento visa à comprovação das informações prestadas na inscrição e pode ser realizado por comparecimento na instituição ou por meio eletrônico.

FOTO: REPRODUÇÃO