Cursinho Cidadania da Uern para o Enem voltará a ser presencial a partir de agosto. O cursinho é voltado a preparar estudantes de escolas públicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de forma gratuita. As aulas devem começar em agosto, nas salas de aula da Faculdade de Ciências Econômicas (Facem), no Campus Mossoró, das 8h ao meio dia. A expectativa da organização é alcançar os mesmos índices de 2019, primeiro ano do projeto, que teve em média dois mil alunos inscritos e quase 100 professores voluntários; veja como estudantes interessados e professores voluntários podem se inscrever.

Voltado à preparação de estudantes de escolas públicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de forma gratuita, o Cursinho Cidadania da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) voltará a ser presencial.

As aulas devem começar em agosto, nas salas de aula da Faculdade de Ciências Econômicas (Facem), no Campus Mossoró, das 8h ao meio dia.

O lançamento do 5º ano do preparatório será nesta quarta-feira, 12, nas redes sociais e na imprensa.

A expectativa da organização é alcançar os mesmos índices de 2019, primeiro ano do projeto, que teve em média dois mil alunos inscritos e quase 100 professores voluntários, entre alunos de graduação e pós-graduação da Uern e de outras instituições, bem como professores já formados.

O formulário para a inscrição de professores voluntários está disponível AQUI. O de alunos(as), AQUI.

“Temos plena certeza que atingiremos os nossos objetivos agora em 2023 e não mediremos esforços para preparar os alunos da rede pública de Mossoró para o Enem, possibilitando ingressarem no ensino superior em 2024”, destacou Jefferson Garrido, coordenador do projeto e professor do Departamento de Comunicação Social (Decom).

O projeto de extensão começou em 2019 como Cursinho Emancipa, de forma presencial. Em 2020, já como Cursinho Cidadania, e 2021, as aulas foram gravadas e disponibilizadas no canal no YouTube. Em 2022, as aulas foram ofertadas pelas redes sociais e também com vídeo aulas gravadas.